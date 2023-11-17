Мостовой, Аршавин, Широков и Сычёв будут помощниками тренеров на Матче звёзд КХЛ-2023

Экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв станут помощниками главных тренеров в предстоящем Матче звёзд КХЛ — 2023, сообщили в эфире программы «На связи» в эфире КХЛ ТВ.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене». Этот звёздный матч станет 14-м в истории КХЛ.

Главным тренером команды дивизиона Боброва стал наставник «Спартака» Алексей Жамнов, команду дивизиона Тарасова возглавил тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, главным тренером команды дивизиона Харламова стал наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, а с командой дивизиона Чернышёва будет работать главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.