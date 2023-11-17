«Нефтехимик» обменял вратаря Николаева в «Спартак» на форварда Точилкина

В результате обмена в «Нефтехимик» перешёл нападающий Герман Точилкин. Нижнекамский клуб получит не только игрока, но и денежную компенсацию. В обратном направлении в «Спартак» отправился вратарь Дмитрий Николаев. Контракт «Спартака» с Николаевым заключён до 2026 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Точилкин является воспитанником «Южного Урала» (Орск). В системе ХК «Спартак» он находился с сезона-2022/2023. В апреле 2022 года выступал за молодёжную сборную России (до 20 лет) на Кубке Чёрного Моря.

В прошлом сезоне 23-летний Николаев провёл 57 матчей и одержал 39 побед за СКА при проценте отражённых бросков 92.9% в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром КХЛ.

1 мая 2022 года Николаев стал первым вратарём в истории национальной сборной России, забившим гол, в выставочном матче с Беларусью (5:2). В начале октября Николаев перешёл из СКА в «Нефтехимик», за который провёл две игры.