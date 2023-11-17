Крикунов предсказал, когда Шипачёв наберёт тысячу очков в КХЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов заявил, что в следующем сезоне КХЛ нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв наберёт своё 1000-е очко.

«Думаю, в следующем сезоне Шипачёв выбьет 1000 очков в КХЛ. Сколько ещё в этом сезоне он наберёт — не ясно. Если в этом сезоне ещё очков 30-40 наберёт, останется совсем немного.

Он парень спортивный, следит за собой. Пару лет он точно ещё на высоком уровне поиграет. К 40 годам уже реакция похуже будет, резкость упадёт. Такой талантливый хоккеист точно наберёт 1000 очков», — цитирует Крикунова Legalbet.

В матче с московским «Динамо» (4:1) Шипачёв отметился голом и результативной передачей, став вторым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим 901 очко. На счету нападающего 27 (10+17) очков в 28 матчах текущего сезона КХЛ.