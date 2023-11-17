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Н. Линдстрём: здорово для НХЛ и её популярности, когда игры проводятся здесь, в Швеции

Н. Линдстрём: здорово для НХЛ и её популярности, когда игры проводятся здесь, в Швеции
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Вице-президент по хоккейным операциям «Детройт Ред Уингз» швед Никлас Линдстрём высказался об участии клуба в матчах NHL Global Series, проходящих в эти дни у него на Родине в Швеции.

«Я помню, как был игроком, приехавшим сюда в 2009 году. И я был так рад играть перед шведскими болельщиками, показывать им матчи НХЛ и «Ред Уингз». Теперь у нас здесь четыре команды, они играют официальные игры, и на кону стоят реальные очки. Эти матчи важны. Это здорово для лиги и её популярности, когда игры НХЛ проводятся здесь, в Швеции.

Если вы посмотрите на нашу историю, то увидите, что на протяжении многих лет у нас было много шведов, и многие из них добились успеха. Это могло быть случайно, я не уверен. Но у нас был отличный скаут Хакан Андерссон, который находил игроков на низких раундах», — приводит слова Линдстрёма пресс-служба «Ред Уингз».

Напомним, в первом матче в рамках NHL Global Series «Детройт» уступил «Оттаве Сенаторз» (4:5 ОТ). Сегодня, 17 ноября, «красные крылья» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс».

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