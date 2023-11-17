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Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским форвардом

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским форвардом
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Минское «Динамо» расторгло соглашение с канадским нападающим Джемелом Смитом, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Смит пополнил состав «зубров» в июле этого года. В 15 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ на счету канадца 5 (4+1) очков при показателе полезности «0».

29-летний форвард в сезоне-2022/2023 играл в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». Всего в АХЛ он провёл 364 матча, в которых набрал 235 (100+135) очков при показателе полезности «+30».

В НХЛ Смит играл за «Даллас», «Бостон», «Тампа-Бэй», «Детройт». Всего в НХЛ темнокожий нападающий провёл 91 матч, в которых набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+1».

На данный момент минское «Динамо» имеет 32 очка и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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