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Цуккарелло: Норвегия — это дыра для спортсменов

Цуккарелло: Норвегия — это дыра для спортсменов
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Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло раскритиковал власти своей страны за недостаточное внимание к спорту.

«Люди проходят через взлёты и падения, которые уносят с собой дальше по жизни. Это мир труда. Ты учишься трудиться. Залог на всю жизнь и всё такое. То, что люди не осознали этого у меня дома, в Норвегии, по крайней мере те, кто руководит ей, это полностью… Это дыра для спортсменов… Да, мы хороши во многих видах спорта, но этого недостаточно для детей и молодёжи по всей стране», — сказал Цуккарелло в интервью Viaplay.

Цуккарелло часто принимает участие в политических дебатах в своей стране, в которых акцентирует внимание на недостаточном уровне развития спорта в Норвегии.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Цуккарелло 16 (4+12) очков в 15 матчах за «Уайлд».

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