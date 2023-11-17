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«Молодой за Ткачёвым всё ездит, смотрит…» Тамбиев ярко прокомментировал гол «Авангарда»

«Молодой за Ткачёвым всё ездит, смотрит…» Тамбиев ярко прокомментировал гол «Авангарда»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о шайбе защитника «Авангарда» Романа Абросимова в ворота своей команды в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда уступила 1:2 Б.

«Фактор Ткачёва сегодня стал решающим? 46 голов из 91 у «Авангарда» забила первая тройка. Думаю, не только мы уделяем им внимание, счастье, что они есть у «Авангарда». В том голе молодёжь у нас недоработала. Два круга Ткачёв сделал по нашей зоне, раз круг, два, наш молодой за ним ездит, смотрит, наблюдает. Донаблюдался до того, что он его три раза раскрутил и всё-таки отдал пас. Что тут сделаешь? Парень 2002 года рождения (Прохор Корбит. – Прим. «Чемпионата»). Старался отобрать шайбу, а как тут отберёшь, Ткачёв так закрывает. Защитник не может это сделать, а тут оказался нападающий наш. Если бы защитник оказался на его месте, то, я думаю, он бы столько не покатался. Ну, мастерюга! Как говорил Гимаев Сергей Наильевич, царствие ему небесное. Ничего тут не сделаешь, умеют играть в хоккей», — передаёт слова Тамбиева с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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