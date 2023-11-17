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Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Нефтехимик» прервал серию поражений уверенной победой над «Амуром»

«Нефтехимик» прервал серию поражений уверенной победой над «Амуром»
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В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» уверенно переиграл хабаровский «Амур» (4:0).

Шайбами в составе победителей отметились Владимир Брюквин, Рафаэль Бикмуллин, Никита Сетдиков и Наиль Якупов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Брюквин (Соколов) – 02:14 (5x5)     2:0 Бикмуллин (Скориков, Сериков) – 07:09 (5x5)     3:0 Сетдиков (Белозёров, Сериков) – 38:56 (5x5)     4:0 Якупов (Митякин) – 54:15 (5x5)    
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