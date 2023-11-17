«Нефтехимик» прервал серию поражений уверенной победой над «Амуром»
Поделиться
В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» уверенно переиграл хабаровский «Амур» (4:0).
Шайбами в составе победителей отметились Владимир Брюквин, Рафаэль Бикмуллин, Никита Сетдиков и Наиль Якупов.
Комментарии
- 17 ноября 2023
-
21:36
-
21:21
-
21:13
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:37
-
20:28
-
20:11
-
19:28
-
19:02
-
18:50
-
18:25
-
17:59
-
17:27
-
17:13
-
16:59
-
16:39
-
16:16
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:05
-
13:50
Партнерский контент