Кузнецов может пропустить матч с «Коламбусом» из-за болезни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил последнюю тренировку команды из-за болезни, сообщает RMNB.

Сообщается, что место россиянина в первой спецбригаде большинства занял Коннор Макмайкл.

«Это ещё предстоит выяснить. Он отсутствовал сегодня, так что всё будет зависеть от того, насколько всё плохо и как он будет себя чувствовать в ближайшие 24 часа», — оценил вероятность участия Кузнецова в ближайшем матче с «Коламбус Блю Джекетс» главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

Отметим, что эта тренировка стала уже третьей пропущенной Кузнецовым из-за недомогания за последние две недели.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» пройдёт в ночь с 18 на 19 ноября.

В текущем сезоне на счету Кузнецова 8 (3+5) очков в 14 матчах.