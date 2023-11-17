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КХЛ оштрафовала нападающего «Лады» Фисенко

КХЛ оштрафовала нападающего «Лады» Фисенко
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сочи» — «Лада» (5:4 Б), по итогам которого вынес наказание для нападающего тольяттинцев Михаила Фисенко.

Как сообщает пресс-служба лиги, на основании представленных материалов было принято решение наложить на нападающего наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к cудье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Фисенко 8 (1+7) очков в 23 матчах за «Ладу».

Команда Олега Браташа имеет 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче «Лада» сыграет 18 ноября на выезде со «Спартаком».

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