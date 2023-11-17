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Мартемьянов: чего не хватает, чтобы заиграть более уверенно? Результатов положительных

Мартемьянов: чего не хватает, чтобы заиграть более уверенно? Результатов положительных
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Нефтехимика» (0:4).

«Как предполагали, что «Нефтехимик» очень мощно начнёт, так и случилось. Пропустили быстрые два гола, потом больше раскрывались. По самоотдаче, в принципе, к парням нашим претензий нет, а вот по реализации голевых моментов — за последние два матча нападающие наши забили 0 голов, так невозможно выиграть, и как результат — старались, лезли, шайба не заходит. Хотел бы отметить вратаря «Нефтехимика», очень надёжно парень сыграл, молодец.

С 28 октября чередуем победы с поражениями? Чего не хватает, чтобы заиграть более уверенно и стабильно? Результатов положительных (улыбается)», — приводит видео с пресс-конференции Мартемьянова пресс-служба «Нефтехимика».

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