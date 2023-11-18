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Нюландер вплотную приблизился к результату Макдэвида по серии с очками со старта сезона

Шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер продолжил свою результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:2, идёт третий период), отметившись голевой передачей на нападающего Тайлера Бертуцци.

Сегодня 27-летний Нюландер продлил результативную серию с начала регулярного чемпионата до 16 матчей, что является четвёртым результатом в НХЛ за последние 30 лет. Нюландер превзошёл результат Яромира Ягра (15 матчей, 1999/2000).

Лучший результат на этом временном интервале принадлежит Дэни Хитли (22, 2005/2006), второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/2008) и Коннор Макдэвид (2021/2022) — по 17 матчей.

Напомним, общий российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/1993, «Бостон», 14 игр). Превзойти это достижение в нынешнем сезоне имеет шанс нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, чья результативная серия на данный момент составляет 13 матчей.