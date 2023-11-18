Форвард «Торонто» Нюландер оценил продление своей результативной серии

Шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер оценил продление своей результативной серии до 16 матчей, что является четвёртым результатом в НХЛ за последние 30 лет. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Детройтом» (3:2), который прошёл в его родной Швеции.

«На матче была вся моя семья, шведские болельщики. Я думаю, что это было действительно нечто особенное и, конечно, очень весело. Мы смогли одержать победу после двух плохих периодов в нашем исполнении.

Для меня результативная серия такая, какая она есть. Я просто концентрируюсь на том, чтобы усердно работать, и если что-то случается, оно случается. Но самое главное, чтобы мы побеждали», — цитирует Нюландера пресс-служба НХЛ.