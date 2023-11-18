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«Мы проиграли со счётом 2:2». В «Анахайме» возмутились незасчитанным голом «Флориде»

«Мы проиграли со счётом 2:2». В «Анахайме» возмутились незасчитанным голом «Флориде»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Флоридой». Упорную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 2:1.

В середине третьего периода при счёте 1:2 хоккеист «Анахайма» Якоб Сильверберг забил гол, который после видеопросмотра был отменён арбитрами матча. Судьи посчитали, что шайба полностью не пересекла линию ворот «Флориды», ударившись о щиток голкипера Энтони Столарза и вылетев из ворот.

ВИДЕО

Игроки и болельщики «Анахайма» были крайне недовольны данным решением судей. Трибуны встретили финальную сирену неодобрительным гулом. После матч пресс-служба «Дакс» написала в своей соцсети: «Мы проиграли со счётом 2:2».

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