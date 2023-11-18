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«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на «Брата 2»

«Трактор» анонсировал матч с «Автомобилистом» пародией на «Брата 2»
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«Трактор» анонсировал предстоящий матч с «Автомобилистом» пародией на фильм «Брат 2». Сегодня команды сыграют в Челябинске. Начало матча – в 14:30. Главными тренерами команд являются двоюродные братья – Алексей Заварухин («Трактор») и Николай Заварухин («Автомобилист»).

«В чём сила, брат? Двоюродный Брат 2 на Арене уже сегодня», – говорится в соцсетях челябинцев.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно на официальном Вконтакте клуба.

Первый матч, когда братья руководили командами прошёл 13 октября в Екатеринбурге. Тогда «Автомобилист» обыграл «Трактор» в упорном матче со счётом 2:1. Всего в текущем сезоне эта будет третья встреча между командами. В первом матче 16 сентября «Трактор» на своей площадке обыграл «Автомобилист» со счётом 2:1, но тренировал челябинцев тогда Анвар Гатиятулин.

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