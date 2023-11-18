«Будьте сильными и верьте, что справитесь». Мирошниченко рассказал о своей борьбе с раком

Нападающий «Херши» Иван Мирошниченко рассказал о своей борьбе с раком. Страшный диагноз россиянину поставили 4 февраля 2022 года, в день его 18-летия.

«Это был просто шок для всех: для меня, для моей семьи, для моих друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Ни у кого из моих родственников никогда не диагностировали рак.

Хорошей новостью стало то, что анализы, проведённые после второго цикла лечения, показали, что рак отступил. Как только я узнал об этом, это стало настоящим облегчением. Врачи были шокированы, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, чтобы победить болезнь.

Очень сложно найти слова, которые можно сказать всем, кто прошёл или проходит через это. На самом деле не имеет значения, что я говорю, потому что это тяжело. Так что просто будьте сильными, просто верьте, что вы справитесь с этим, и всё будет хорошо.

Хоккей всегда был частью моей жизни. Мне просто не терпелось вернуться к тому, что я люблю делать, и я был рад вернуться в игру и снова наслаждаться жизнью», — цитирует Мирошниченко официальный сайт НХЛ.

В активе 19-летнего россиянина 8 (4+4) очков в 15 играх сезона АХЛ за «Херши».