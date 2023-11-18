Минское «Динамо» заключило контракт с силовым экс-форвардом НХЛ Бреттом Ритчи

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Минское «Динамо» заключило контракт с канадским экс-форвардом НХЛ Бреттом Ритчи. Как сообщае тпрсс-служба минского клуба срок соглашения с нападающим рассчитан до конца сезона-2023/2024.

30-летний нападающий провёл прошлый сезон в НХЛ, выступая за «Калгари» (34 матча, 6+2) и «Аризону» (16 игр, 2+3), где за 50 матчей отметился 13 (8+5) очками. Также в разные годы выступал за «Даллас» и «Бостон».

В АХЛ Ритчи играл за «Провиденс Брюинз» и «Техас Старс». В сезоне-2013/2014 с «Техасом» выиграл Кубок Колдера, став шестым бомбардиром команды с 48 (22+26) очками.

Всего в НХЛ нападающий провёл 401 матч, в которых набрал 87 (52+35) очков и набрал 255 штрафных минут, в АХЛ – 181 игра и 122 (66+56) очка.

В составе юниорской сборной Канады в сезоне-2010/2011 стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.