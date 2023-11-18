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«Есть момент договорного матча». Плющев о возвращении трёхочковой системы за победу в КХЛ

«Есть момент договорного матча». Плющев о возвращении трёхочковой системы за победу в КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил о несправедливости двухочковой системы за победу в матчах КХЛ.

«Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два очка, а слабая, которая не наиграла даже на одно очко, получает его. Спрашивается, как такое может быть? Значит, есть момент договорного матча. Надо возвращать правило трёх очков за победу. Некоторые играют 60 минут, а другие катаются, но при этом все могут остаться с очками, потому что и овертаймов стало больше», — цитирует Плющева Legalbet.

Ранее известный тренер Андрей Назаров объяснил, почему в КХЛ необходимо вернуть трёхочковую систему подсчёта очков.

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