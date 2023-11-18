«Трактор» нанёс поражение «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга (4:2).

Шайбами в составе команды Алексея Заварухина отметились Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. В составе гостей отличились Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

«Трактор» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Автомобилиста» на один балл. Это поражение прервало победную серию команды Николая Заварухина, которая перед этой игрой насчитывала три матча.

В следующем матче челябинский коллектив сыграет так же дома 21 ноября с «Авангардом». Екатеринбуржцы 22 ноября примут дома минское «Динамо».