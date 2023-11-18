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«Трактор» нанёс поражение «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

«Трактор» нанёс поражение «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ
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В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга (4:2).

Шайбами в составе команды Алексея Заварухина отметились Данил Юртайкин, Антон Бурдасов, Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. В составе гостей отличились Брукс Мэйсек и Сергей Широков.

«Трактор» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Автомобилиста» на один балл. Это поражение прервало победную серию команды Николая Заварухина, которая перед этой игрой насчитывала три матча.

В следующем матче челябинский коллектив сыграет так же дома 21 ноября с «Авангардом». Екатеринбуржцы 22 ноября примут дома минское «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 11:18 (5x4)     1:1 Юртайкин (Блажиевский, Шабанов) – 15:02 (5x5)     2:1 Бурдасов (Боуи) – 37:12 (5x4)     3:1 Робинсон (Шепелев, Тертышный) – 46:02 (5x5)     3:2 Широков (Зборовский, Валк) – 53:57 (5x5)     4:2 Ткачёв (Сошников) – 57:20 (en)    
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