Канадский защитник минского «Динамо» рассказал, где в Европе лучше всего за пределами КХЛ

Канадский защитник минского «Динамо» Коди Кёрран ответил на вопрос, какое место в Европе является, на его взгляд, лучшим за пределами КХЛ.

«В хоккейном плане на первое место поставлю Швецию. Зарплаты, отношение к делу, талантливые игроки – в этой стране всё на уровне. Болельщики там классные, хотя минским всё же уступают. Недалеко ушла и Швейцария. Я там играл и в Лиге чемпионов, и в Кубке Шпенглера, а в прошлом году едва не подписал контракт с тамошним клубом.

Что касается обычной жизни, то мне запал в душу Копенгаген. Теперь это вообще любимый город. Большой, шумный, он никогда не спит. Но с семьёй лучше поселиться в более тихом месте — скажем, в той же Швейцарии», — сказал Кёрран в интервью изданию «Прессбол».

Напомним, за свою карьеру Кёрран успел поиграть в чемпионатах Швеции, Норвегии и Дании.