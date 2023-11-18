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«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Ак Барса»

«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Ак Барса»
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (0:1).

Шайбу в составе уфимского клуба забросил Александр Хмелевски, реализовав большинство в середине второго периода.

Таким образом, команда Виктора Козлова одерживает третью победу в «зелёном дерби» в текущем сезоне, в котором эти команды встречались к данному моменту четыре раза.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ливо, Мелош) – 29:17 (5x4)    
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