«Торпедо» продлило серию поражений московского «Динамо» до трёх матчей

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» нанесло поражение московскому «Динамо» (3:1).

В составе хозяев шайбами отметились Алексей Кручинин, Богдан Конюшков и Василий Атанасов. У «бело-голубых» единственный гол на счету Бреннана Менелла.