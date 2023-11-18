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«Торпедо» продлило серию поражений московского «Динамо» до трёх матчей

«Торпедо» продлило серию поражений московского «Динамо» до трёх матчей
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» нанесло поражение московскому «Динамо» (3:1).

В составе хозяев шайбами отметились Алексей Кручинин, Богдан Конюшков и Василий Атанасов. У «бело-голубых» единственный гол на счету Бреннана Менелла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Alexei Kruchinin (Бокун, Коваленко) – 01:51 (5x5)     1:1 Менелл (Пакетт, Уил) – 39:47 (4x3)     2:1 Конюшков (Коваленко) – 44:17 (5x5)     3:1 Атанасов (Бокун, Сизов) – 59:30 (en)    
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