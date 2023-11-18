«Нет никакого спорного момента». Ротенберг — о незасчитанном голе «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (2:1), а также заявил, что гол хозяев на последней секунде третьего периода был отменён справедливо.

«В эмоциональном плане тяжело нам пришлось на этом выезде, именно в эмоциональном. Пришлось всё вытаскивать из себя. Физически мы хорошо готовы. Из-за этого мало бросали сегодня, много сил потратили в предыдущих играх. Нам нужен счёт на табло. Здесь нужно отметить, сколько мы ловили на себя шайбу, за счёт этого и выиграли. Всё поймали на себя, шайба до наших ворот практически не доходила.

Второй раз за последнее время случается неприятный момент на последней секунде основного времени? Момент же не случился. А в чём был спорный момент? Судья сразу поднял руку, соперник этого не заметил. Нет никакого спорного момента. В том, что проиграли много вбрасываний, я согласен. Будем тренировать этот компонент. Но и сопернику надо отдать должное, очень сильная центральная линия у них», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.