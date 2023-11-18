«Оттава» победила «Миннесоту» в матче NHL Global Series в Стокгольме

В Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках NHL Global Series, в котором «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд».
В основное время матча шайбами отметились Марко Росси («Миннесота») и Эрик Бреннстрём («Оттава»). А в буллитной серии победу «сенаторам» принёс точный бросок Джоша Норриса.
Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов в этой встрече не отметился результативными действиями.
«Оттава» набрала 16 очков и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» имеет 13 очков и находится на 12-й строчке на Западе.
Для канадского коллектива этот матч стал последним в рамках NHL Global Series — 2023. «Уайлд» предстоит провести ещё одну игру в Стокгольме — 19 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс».
- 18 ноября 2023
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