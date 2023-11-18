А. Белов: тренерский штаб СКА грамотно подобрал тактику под «Локомотив»

Бывший игрок СКА, чемпион мира Антон Белов прокомментировал итоги матча «Локомотива» с армейцами Петербурга, в котором последние победили со счётом 2:1.

«СКА постепенно поднимается по таблице, но этого и следовала ожидать, учитывая, какую игру команда показывает в последнее время. И «Ак Барс», и «Северсталь» были уверенно обыграны прежде всего за счёт скорости. Три гостевых матча подряд на таких скоростях провести очень сложно, знаю это по себе. Но тренерский штаб грамотно подобрал тактику именно под «Локомотив» — петербуржцы отдали территорию, позволяли бросать издали, но вблизи своих ворот максимально усложняли жизнь форвардам ярославцев. Основной минус сегодня – игра на вбрасываниях. Обычно это сильная сторона СКА, но на этот раз гости слишком много дополнительных владений подарили «Локомотиву». Собственно, из проигранного вбрасывания и пришёл гол «Локомотива» и едва не пришёл второй в концовке. Так или иначе, пять побед подряд – результат, который настраивает на позитив перед очень интересной домашней серией, когда в Петербург приедут ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо», — сказал Белов «Чемпионату».

Напомним, матч «Локомотив» — СКА запомнился бурной развязкой на последней секунде третьего периода, когда хозяева забросили вторую шайбу в ворота СКА одновременно с финальной сиреной, однако арбитры не засчитали гол, усмотрев перед этим нарушение процедуры вбрасывания.