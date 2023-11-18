Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин набрал первое очко в сезоне, поразив ворота «Чикаго»

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В эти минуты в Нэшвилле на «Бриджстоун Арене» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На данный момент позади первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в составе «хищников» записал на свой счёт российский нападающий Яков Тренин. Эта шайба стала первым очком в нынешнем сезоне для 26-летнего нападающего.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тренин проводит свой четвёртый сезон в составе «Нэшвилла». Самым успешным для него стал сезон-2021/2022, в котором он набрал 27 (20+7) очков в 84 матчах.

На данный момент у «Предаторз» 10 очков. Команда Эндрю Брюнетта делит 15-е место в таблице Западной конференции с тем же «Чикаго».