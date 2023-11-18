Ротенберг: в Ярославле лучший лёд в КХЛ. Остальным клубам нужно на экскурсию приехать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Локомотивом» (2:1) отметил высокое качество льда на арене в Ярославле.

«Хочу отметить атмосферу на арене в Ярославле. Хочу отметить лёд – лучший лёд в лиге. Наверное, нужно остальным клубам на экскурсию приехать, посмотреть. Здорово здесь готовят лёд. Потому что когда хороший лёд, то и хоккей самого высокого уровня», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы с берегов Невы сыграют 20 ноября дома с ЦСКА.