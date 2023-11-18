Дубль Маршессо не помог «Вегасу» победить «Филадельфию» в выездном матче НХЛ

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ).

В составе хозяев отличились Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер, Шон Уокер и Трэвис Конечны в овертайме. У гостей дубль сделал Джонатан Маршессо, ещё одна шайба на счету Вильяма Карлссона.

Подопечные Джона Тортореллы набрали 19 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции. У «Вегаса» стало 28 очков. «Рыцари» лидируют на Западе.

В следующем матче «лётчики» сыграют 20 ноября дома с «Коламбус Блю Джекетс». «Вегас» проведёт свой ближайший матч так же 20 ноября на выезде с «Питтсбург Пингвинз».

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