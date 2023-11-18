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Дубль Маршессо не помог «Вегасу» победить «Филадельфию» в выездном матче НХЛ

Дубль Маршессо не помог «Вегасу» победить «Филадельфию» в выездном матче НХЛ
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В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ).

В составе хозяев отличились Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер, Шон Уокер и Трэвис Конечны в овертайме. У гостей дубль сделал Джонатан Маршессо, ещё одна шайба на счету Вильяма Карлссона.

Подопечные Джона Тортореллы набрали 19 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции. У «Вегаса» стало 28 очков. «Рыцари» лидируют на Западе.

В следующем матче «лётчики» сыграют 20 ноября дома с «Коламбус Блю Джекетс». «Вегас» проведёт свой ближайший матч так же 20 ноября на выезде с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Типпетт (Санхайм, Аткинсон) – 15:29 (pp)     2:0 Фёрстер (Санхайм, Типпетт) – 20:59 (pp)     2:1 Карлссон (Маршессо) – 24:01     2:2 Маршессо (Теодор, Айкел) – 35:00     3:2 Уокер (Силер, Кутюрье) – 35:25     3:3 Маршессо (Стоун, Теодор) – 39:05 (pp)     4:3 Кутюрье – 61:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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