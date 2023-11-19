«Такого не было никогда в истории». Ротенберг – о календаре сезона КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Локомотивом» (2:1) отметил плотность календаря в нынешнем сезоне.

«Делали ли мы ставку на контратаки, как сборная Чехословакии в играх со сборной СССР? Мы никогда не играем вторым номером. Мы просто стараемся играть в нашу игру. И то, что мы постоянно вели в счёте, внесло свои коррективы. Знаете, Чехословакия и СССР не играли через день игры, они, наверное, отдыхали. Вообще, вспомните календарь в Советском Союзе. Сколько игр было? 44? Вот и ответ на ваш вопрос. Сколько они отдыхали, и сколько сейчас ребята отдыхают. Совсем разные времена, нельзя сравнивать. Надо отдать должное всем игрокам нашей лиги, которые через день летают. Такого не было никогда в истории, в СССР такого не было, в прошлом сезоне был совершенно другой календарь. Здесь нужно честно смотреть, мы играли сегодня по нашему плану», — передаёт слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы с берегов Невы сыграют 20 ноября дома с ЦСКА.