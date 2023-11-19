Шесть очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё по разу отличились Таннер Жанно, Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг и российский защитник Михаил Сергачёв. Также Сергачёв сделал две результативные передачи. Отметим, на счету Кучерова результативная передача.
За «Эдмонтон» дубль оформил Дерек Райан и ещё по одной шайбе забросили Джеймс Хэмблин и Эван Бушар.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 19 ноября.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Райан (Ньюджент-Хопкинс, Сеси) – 03:39 (sh) 0:2 Хэмблин – 08:31 1:2 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 19:09 (pp) 2:2 Кучеров (Сергачёв, Рэддиш) – 32:56 2:3 Райан (Фёгеле, Экхольм) – 35:55 3:3 Жанно (Эйссимонт) – 43:52 3:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс) – 48:03 4:4 Стэмкос – 49:27 (pp) 5:4 Гленденинг (де Хаан, Рэддиш) – 50:07 6:4 Сергачёв (Пол) – 59:05
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