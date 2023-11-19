Шесть очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров и ещё по разу отличились Таннер Жанно, Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг и российский защитник Михаил Сергачёв. Также Сергачёв сделал две результативные передачи. Отметим, на счету Кучерова результативная передача.

За «Эдмонтон» дубль оформил Дерек Райан и ещё по одной шайбе забросили Джеймс Хэмблин и Эван Бушар.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 19 ноября.