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Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Коламбусом»

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1. В составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин. В моменте с голом ему ассистировал Дилан Строум.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Овечкина пять голов и семь передач в 14 играх нынешнего сезона.

Напомним, счёт в матче открыли гости, в их составе заброшенной шайбой отличился Джонни Годро. Далее хозяева смогли забить трижды. Помимо Овечкина забивали Сонни Милано и Алексей Протас.

На данный момент «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблицы Восточной конференции, «Коламбус» находится на последнем, 16-месте.