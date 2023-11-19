Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 67 голов

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1. В составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайбы и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.