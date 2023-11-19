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Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Каролиной»

Сегодня, 19 ноября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Сет Джарвис, ещё по разу голами отметились Себастьян Ахо и Брент Бёрнс. Российский нападающий Андрей Свечников записал в свой актив результативную передачу.

У гостей в сегодняшнем матче дубль на свой счёт записал канадский нападающий Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» расположился на 12-м.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В параллельном матче «Виннипег» одолел «Аризону» со счётом 5:2. Российский форвард Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой.