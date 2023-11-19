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Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Каролиной»

Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Каролиной»
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Сегодня, 19 ноября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Сет Джарвис, ещё по разу голами отметились Себастьян Ахо и Брент Бёрнс. Российский нападающий Андрей Свечников записал в свой актив результативную передачу.

У гостей в сегодняшнем матче дубль на свой счёт записал канадский нападающий Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» расположился на 12-м.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Гюнцель, Карлссон) – 10:40     1:1 Ахо (Терявяйнен, Джарвис) – 33:06     2:1 Бёрнс (Славин, Свечников) – 42:46     2:2 Кросби (Летанг, Раст) – 49:16     3:2 Джарвис (Славин, Бёрнс) – 51:52     4:2 Джарвис (Ахо, Терявяйнен) – 59:22    

В параллельном матче «Виннипег» одолел «Аризону» со счётом 5:2. Российский форвард Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Маччелли (Мозер, Керфут) – 14:53     1:1 Шайфли (Пионк, Диллон) – 17:04     2:1 Наместников (Моррисси) – 18:02     2:2 Дамба (Бойд, Шмальц) – 26:08     3:2 Коннор (Шайфли, Диллон) – 31:25     4:2 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 44:25     5:2 Эпплтон (Нидеррайтер) – 57:30    
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