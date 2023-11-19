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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Проворова — первый гол за клуб

В Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев в сегодняшнем матче забивали Сонни Милано, Алексей Протас, Хендрикс Лапьер, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.

У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонни Годро, Джастин Дэнфорт и российский защитник Иван Проворов. Примечательно, что для Проворова этот гол стал первым за «Коламбус».

На данный момент «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» находится на последнем, 16-месте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.