Овечкин в матче с «Коламбусом» сбил с ног силовыми приёмами Чинахова и Марченко

В Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

По ходу матча российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сбил с ног силовыми приёмами Егора Чинахова и Кирилла Марченко.

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Напомним, по ходу матча Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.