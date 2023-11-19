Овечкин ярко отпраздновал гол в ворота «Коламбуса». Видео

В Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился по ходу матча заброшенной шайбой и ярко отпраздновал это событие.

ВИДЕО

В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.

В составе хозяев в сегодняшнем матче также забивали Сонни Милано, Алексей Протас и Хендрикс Лапьер