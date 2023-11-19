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«Вашингтон» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд

«Вашингтон» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд
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В Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Эта победа стала для «Вашингтона» четвёртой кряду. «Кэпиталз» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд. До этого был обыгран «Вегас» со счётом 3:0, «Айлендерс» со счётом 4:1 и «Нью-Джерси» со счётом 4:2.

На данный момент «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» находится на последнем, 16-м месте.

В следующем матче «Вашингтон» на своей площадке примет «Баффало Сэйбрз», встреча состоится 23 ноября и начнётся в 2:00 мск.

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