Панарин — первый игрок «Рейнджерс» за 18 лет, набравший минимум два очка в 5 матчах подряд

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Дублем в матче отметился нападающий Артемий Панарин. Россиянин уже пять матчей подряд набирает минимум два очка. Таким образом, Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» с сезона-2005/2006, кому удавалось провести минимум пять игр с двумя и более набранными очками. В последний раз такой результат за «Рейнджерс» показал Яромир Ягр, набиравший минимум два очка в шести матчах подряд в сезоне-2005/2006.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).