Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» в упорном матче обыграл в гостях «Ванкувер», Михеев отметился передачей

«Сиэтл» в упорном матче обыграл в гостях «Ванкувер», Михеев отметился передачей
Аудио-версия:
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сиэтлом». Победу в упорном матче одержали хоккеисты «Кракен» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Миллер (Майерс, Ди Джузеппе) – 05:34     1:1 Олексяк (Бенирс, Эберле) – 25:43     1:2 Эберле (Бьёркстранд, Шульц) – 33:04     2:2 Хьюз (Гронек, Петтерссон) – 35:48     2:3 Гурд (Борген, Толванен) – 44:19     2:4 Бенирс (Эберле) – 46:48     3:4 Хёгландер (Майерс, Михеев) – 59:49    

Ключевым в матче оказался отрезок в середине третьего периода, когда в течение двух с половиной минут гости забросили две шайбы. За «Ванкувер» отличились Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер. За «Сиэтл» голы забивали Джейми Олексяк, Джордан Эберле, Янни Гурд и Мэтти Бенирс. Ворота команд защищали голкиперы Тэтчер Демко и Филипп Грубауэр. Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Ванкувер» потерпел второе поражение подряд и первое в основное время на домашней площадке. 21 ноября «Кэнакс» примут на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». «Сиэтл» одержал вторую победу кряду и в следующем матче встретится с «Калгари».

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке разгромил «Сент-Луис» со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Байфилд – 02:25 (pp)     2:0 Лизотт – 02:44     3:0 Кемпе – 13:37 (sh)     4:0 Дюбуа (Калиев, Спенс) – 15:20     5:0 Фиала (Дано, Даути) – 39:36     5:1 Нейборс (Бле, Ледди) – 56:05    
Материалы по теме
Страшный момент в НХЛ. Кузьменко рухнул на лёд после прямого попадания шайбы в лицо
Страшный момент в НХЛ. Кузьменко рухнул на лёд после прямого попадания шайбы в лицо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android