«Сиэтл» в упорном матче обыграл в гостях «Ванкувер», Михеев отметился передачей

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сиэтлом». Победу в упорном матче одержали хоккеисты «Кракен» со счётом 4:3.

Ключевым в матче оказался отрезок в середине третьего периода, когда в течение двух с половиной минут гости забросили две шайбы. За «Ванкувер» отличились Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер. За «Сиэтл» голы забивали Джейми Олексяк, Джордан Эберле, Янни Гурд и Мэтти Бенирс. Ворота команд защищали голкиперы Тэтчер Демко и Филипп Грубауэр. Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Ванкувер» потерпел второе поражение подряд и первое в основное время на домашней площадке. 21 ноября «Кэнакс» примут на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». «Сиэтл» одержал вторую победу кряду и в следующем матче встретится с «Калгари».

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке разгромил «Сент-Луис» со счётом 5:1.