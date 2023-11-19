«Он просто чума». Форвард «Рейнджерс» — об игре Панарина на старте сезона НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси заявил, что впечатлён игрой партнёра по команде Артемия Панарина на старте сезона НХЛ. Россиянин отметился дублем в победном матче с «Нью-Джерси» (5:3) и продлил свою результативную серию со старта сезона до 15 матчей.

«Он просто чума. Я и в прошлом году был впечатлён его игрой, но в этом он вышел на новый уровень. Побить такой рекорд в клубе, который так давно существует, это нечто особенное. Он особенный игрок для нас, который делает разницу», — цитирует Веси Lohud.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).