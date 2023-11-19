Карбери разочаровался решением судей засчитать спорный гол Проворова в ворота «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери остался разочарован решением арбитров засчитать спорный гол Ивана Проворова в матче с «Коламбусом» (4:3). Тренерский штаб «Кэпиталз» взял запрос на помеху вратарю, однако судьи нарушения не усмотрели и выписали хозяевам малый штраф за задержку времени. Карбери сравнил этот момент с отменённым голом Никласа Бекстрёма в ворота «Торонто» в недавней игре.

«Нам нужно было дополнительное время, чтобы хорошо рассмотреть момент, поэтому мы использовали свой тайм-аут. Наша видеобригада усмотрела нарушение, и в итоге мы окончательно решили, что собираемся взять челлендж. Форвард «Коламбуса» Оливье пошёл на ворота и сдвинул Линдгрена. И я чувствовал, что это был такой же момент, как отменённый гол Бекстрёма в ворота Джо Уолла, верно?» — цитирует Карбери The Hockey News.

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