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«Не знаю, их спросите». Овечкин о том, почему игроки «Коламбуса» дали ему открытый бросок

«Не знаю, их спросите». Овечкин о том, почему игроки «Коламбуса» дали ему открытый бросок
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свой гол в ворота «Коламбуса» (4:3). Россиянин остался совершенно один перед воротами соперника, получил отличный пас от Дилана Строума и замкнул его точным броском в угол.

«Почему они оставили меня одного перед воротами? Не знаю, их спросите», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.

Напомним, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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