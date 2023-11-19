Форвард «Вашингтона» Алексей Протас впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это первый матч НХЛ с тремя очками в карьере белорусского нападающего. По итогам встречи Протас был назван второй звездой матча.

В текущем сезоне на счету Протаса семь очков в 14 матчах. Белорусский форвард забил два гола и отдал пять результативных передач. Всего в НХЛ Алексей провёл 105 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи.