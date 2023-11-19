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Иван Проворов прокомментировал восьмое поражение «Коламбуса» подряд

Иван Проворов прокомментировал восьмое поражение «Коламбуса» подряд
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Защитник «Коламбуса» Иван Проворов прокомментировал последние результаты команды. «Блю Джекетс» проиграли восьмой матч кряду, уступив «Вашингтону» (3:4). Россиянин стал автором своей первой шайбы за «Коламбус» в матче с «Кэпиталз».

«Вы можете посмотреть на положительные стороны и сказать: «Мы отлично играли в определённые периоды времени», а затем вы можете посмотреть на отрицательные и сказать: «Ну, ошибка здесь, ошибка там, и в итоге это стоило нам игры». В конце концов, нельзя жить прошлым. Тебе нужно учиться и двигаться дальше», — цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.

«Коламбус» проиграл восемь матчей подряд и расположился на последнем месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

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