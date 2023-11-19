Экс-защитник СКА оценил игру армейского клуба на последних секундах матчей

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков высказался о пропущенных голах армейского клуба на последних секундах матчей. Напомним, «Спартак» вырвал у СКА победу (3:2), забросив шайбу с финальной сиреной после выигранного вбрасывания. То же самое удалось «Локомотиву», но судьи отменили гол из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Есть лёд, есть тренеры по игре в обороне, по игре вратарей. Голкиперы СКА допускают одну и ту же ошибку: садятся, открывают углы. Пытаются отбить шайбу блином, ловушкой, не успевают — расстояние-то от места броска небольшое. Раньше при вбрасывании вратари всегда закрывали телом ближний угол. А дальше работала ловушка. Но лучше выкатываться в таких случаях из ворот, сокращая угол обстрела. Значит, мало работают над этим моментом на тренировках. Тактическая ошибка.

Вбрасывание — это 50 на 50. Тут никто не даст гарантий. Это домашняя заготовка соперника: выиграл «точку» — бросок. Много голов забивается, именно когда бросок резкий, быстрый, с ходу.

Что должны делать защитники СКА? Кто-то должен выкатываться на бьющего — садиться, ложиться под шайбу. Одна секунда до сирены, нужно не дать совершить бросок. Такие ошибки вообще не должны повторяться. Ну что же это: команда старается, играет, побеждает — и всё насмарку после того, как проигрывают вбрасывания и дают бросить.

У нас, знаете, как было в 70-х годах, когда СКА тренировал Николай Пучков? Если мы выигрывали в «Юбилейном», нас отпускали домой до утра. А если проигрывали, то те, кто допустил ошибки и не участвовал в матче, ехали с тренером на коробку под открытым небом. Там включали свет. И начинался «разбор полётов» на льду. Каждая ошибка должна «проигрываться» на тренировках — тогда будет толк. Приезжали, никто не вякал, не квакал, все занимались, как положено. И это очень «доходило». Почему у Пучкова результат был? Он правильно работал с игроками, старался всё исправить по горячим следам», — сказал Меньшиков в интервью «РБ Спорт».