Нападающий «Спартака» Голдобин ответил на вопрос, нервничает ли он перед важными матчами

Форвард «Спартака» Николай Голдобин рассказал, нервничает ли он перед важными матчами команды.

«Нервничаю ли я перед важными матчами, дерби? Обычный день, обычная игра, нет такого. Понятно, что на столичные дерби приходит много болельщиков, хочется выиграть. А так, я уже достаточно взрослый человек. Зачем нервничать? (смеётся). Своим делом любимым же занимаюсь», — сказал Голдобин в интервью Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Николай Голдобин сыграл 33 матча, в которых забросил 24 шайбы и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 49 очков.

Ранее Голдобин в игре с тольяттинской «Ладой» (5:3) установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за одну регулярку.