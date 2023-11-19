Плющев: с судейством в КХЛ надо что-то делать, нужна система

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев после ситуации в матче «Локомотив» — СКА (1:2) заявил, что в Континентальной хоккейной лиге необходимо решать проблему с качеством работы судей.

«К сожалению, сам матч не смотрел, поэтому тяжело дать оценку. Конечно, видел отдельно этот эпизод, но надо смотреть в динамике, чтобы прокомментировать. Впрочем, и мне не всегда понятны моменты вбрасывания, не улавливаю судейские решения.

Если говорить о судействе в целом, то вопросов, безусловно, много. Ошибки совершают и главные арбитры, и лайнсмены. Об этом было сказано уже немало, даже не хочется повторяться. Из положительного могу отметить то, что лайнсмены не задерживают вбрасывания, как это бывало раньше. С судейством надо что-то делать, и это не разовый момент — нужна система. В первую очередь подготовки арбитров. В своё время предлагал создать школу судей, но на каком-то этапе идея заглохла. Насколько понимаю, всё дело в финансировании, хотя на покупку хоккеистов клубы тратят несоизмеримо больше», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».