«Он доказывает, что слова на ветер не бросает». Дементьев — об успешной игре Панарина

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал успешную игру форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Всё, о чём говорил Артемий Панарин в начале сезона и что было выражено в статьях и разговорах с журналистами, он реализует. Он доказывает, что слова на ветер не бросает и исполняет то, что наметил на текущий сезон. Это приятное достижение. И это тот ориентир, который должен быть для молодых игроков: Панарин показывает, что нельзя расслабляться, какой бы хороший контракт у тебя ни был. Свои деньги надо уметь отрабатывать и демонстрировать максимально интересную и продуктивную игру в любом отрезке своей карьеры.

У спортсменов очень непростая жизнь, бывают взлёты и падения. В данном случае я очень рад, что Артемий вновь поднимается на вершину. Он показывает, что находится там не за какие-то эфемерные заслуги, а за реальный результат. То, что он сейчас пишет историю, в том числе НХЛ, является доказательством этого», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Панарин продлил результативную серию в НХЛ со старта сезона до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).