Журналисты Daily Faceoff поставили Овечкина ниже Гашека в списке величайших игроков НХЛ

Журналисты сайта Daily Faceoff ответили на вопрос: «Какое место должен занять Александр Овечкин в списке величайших игроков всех времён?»

Мэтт Ларкин, Скотт Максвелл, Майк Голд и Стивен Эллис были практически единогласны в решении и поставили капитана «Вашингтон Кэпиталз» на восьмое-девятое место в списке лучших.

Среди тех, кто оказался выше Овечкина, были Уэйн Гретцки, Бобби Орр, Марио Лемье, Горди Хоу, Сидни Кросби, Никлас Лидстрём, Доминик Гашек и Яромир Ягр.

«Независимо от того, забьёт ли Овечкин когда-нибудь 895-й гол или нет, я считаю его величайшим снайпером в истории. Если принять во внимание изменения эпохи, он возвышается над игроками ещё больше», — сказано в сообщении.

В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь пять заброшенных шайб и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 827 голов. Таким образом, он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 67 шайб.