Дементьев: «Колорадо» не отказался от Ничушкина, и он ответил своей игрой

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал игру российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«У Валерия Ничушкина был непростой этап карьеры в конце прошлого сезона. Он попал в очень неприятную ситуацию, связанную с жизненными проблемами. Молодец, что сумел справиться. Здесь очень важно, что «Колорадо» от него не отказался и сохранил для него возможность играть в команде. Мы уже видели разные ситуации в клубах, и там обычно кардинально к этому относятся. В «Колорадо» проявили мудрость, и Валерий ответил результативной игрой. Могу пожелать ему только удачи, продуктивной игры и выигрыша следующего Кубка Стэнли», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне на счету Ничушкина 13 (6+7) результативных баллов в 16 играх регулярки НХЛ.